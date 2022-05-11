Пекин, 11 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что совокупная выручка китайских фармацевтических компаний выросла на 18,7% в годовом исчислении в 2021 году, что является самым высоким показателем роста за последние пять лет, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Компании в этом секторе вместе заработали 3,37 трлн юаней (около $502 млрд) выручки в прошлом году, сообщил на пресс-конференции чиновник Министерства промышленности и информационных технологий Китая Чжоу Цзянь. По словам Чжоу, их общая прибыль в 2021 году составила 708,75 млрд юаней, что на 67,3% больше, чем год назад.

Объем производства с добавленной стоимостью в отрасли вырос на 23,1% в годовом исчислении, что на 13,5 процентных пункта выше общих темпов роста, в результате чего его доля в общем объеме промышленного производства Китая составила 4,1%.

Исследования и разработки также дали солидные результаты в прошлом году, отметил Чжоу, добавив, что количество новых лекарств и медицинского оборудования, одобренных для выхода на рынок, было самым высоким за последние пять лет.