Сеул, 11 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 43 925 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно опубликованным данным, 43 888 случаев заражения локальные, ещё 37 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до17 658 794.

Известно, что показатель менее 50 тыс. человек фиксируют в стране на протяжении восьми дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 29 человек — до 23 491 человека. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 383 человек.