Пермь, , 08:11 — REGNUM В Пермском крае утром 11 мая жители разных городов в соцсети жалуются на запах гари и дым. Как сообщает Пермский лесопожарный центр, смог стал следствием пожаром в Курганской области.

Смог в городе Gornovosti.ru

«Повсеместно на всей территории Пермского края наблюдается дымка, предполагаем, что от лесных пожаров с территории Южного Урала», —оставил запись лесопожарный центр в телеграм-канале.

По данным ГУ МЧС, за прошедшие сутки, 10 мая, в Пермском крае зафиксировано 59 пожаров. Из них 27 пожаров являются ландшафтными, в том числе два — лесными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курганской области 28 апреля из-за пожаров и ветреной погоды ввели режим ЧС.

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