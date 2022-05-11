Пекин, , 08:09 — REGNUM Официальные данные показали, что возвраты средств по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Китае в апреле достиг 801,5 млрд юаней (около $119 млрд), сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

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По данным Государственного налогового управления Китая, за этот период возмещением воспользовались более 1,45 млн налогоплательщиков.

Чтобы улучшить денежный поток предприятий, стимулировать инвестиции, ориентированные на потребление, и еще больше усовершенствовать систему возврата средств по НДС, Китай в этом году увеличил возврат кредитов НДС, при этом новые добавленные кредиты полностью возмещаются ежемесячно, начиная с 1 апреля.

Общий объем возмещения НДС по кредитам в стране в этом году достигнет примерно 1,5 трлн юаней, при этом приоритет будет отдан микро- и малым фирмам, а также обрабатывающей промышленности.