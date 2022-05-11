Пекин, 11 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что возвраты средств по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Китае в апреле достиг 801,5 млрд юаней (около $119 млрд), сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Государственного налогового управления Китая, за этот период возмещением воспользовались более 1,45 млн налогоплательщиков.

Чтобы улучшить денежный поток предприятий, стимулировать инвестиции, ориентированные на потребление, и еще больше усовершенствовать систему возврата средств по НДС, Китай в этом году увеличил возврат кредитов НДС, при этом новые добавленные кредиты полностью возмещаются ежемесячно, начиная с 1 апреля.

Общий объем возмещения НДС по кредитам в стране в этом году достигнет примерно 1,5 трлн юаней, при этом приоритет будет отдан микро- и малым фирмам, а также обрабатывающей промышленности.