Москва, 11 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Перед длинными майскими праздниками 6 мая рубль встретил сопротивление на уровне 65,31 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

Дальнейшее продвижение покупателей было затруднительным на фоне негативных факторов, которые рынок долго игнорировал. Повышенная волатильность наблюдалась ближе к открытию американской сессии.

По итогам дня российский рубль показал смешанную динамику против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 3,59%, до 69,40 руб., евро/рубль — на 4,42%, до 73,25 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,98%, до 83,17 руб.

Давление на рубль сохранится до конца недели, поскольку локальный валютный рынок ждет оживления импорта в ближайшее время на фоне утвержденного перечня товаров для параллельного импорта Минпромторгом РФ. Включенные в список товары можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.

Также участники рынка ожидают смягчения введенных ранее ограничений на валютные операции со стороны ЦБ РФ.

Регулятор на прошлой неделе предложил снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров.

Кроме того, ЦБ РФ выступил с инициативой отменить требование продажи валютной выручки в валютах дружественных стран.

Сегодня, 11 мая, валютный рынок откроется после праздников. Текущий курс доллара ниже уровня, заложенного в бюджет на 2022 год.

Учитывая прогноз по сокращению ВВП РФ в 8-10%, ожидается умеренное ослабление рубля против доллара США с уровня 69,40 руб. до 72 руб.

Золотовалютные резервы сократились до $593,1 млрд против $630,6 млрд на начало года. У рубля нет факторов для укрепления, кроме высоких цен на нефть.

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