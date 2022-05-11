Горьковский район, , 08:08 — REGNUM В Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Трагедия произошла поздно вечером 10 мая в селе Лежанка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Пьянство за рулём

По данным полиции, неустановленный водитель за рулём неизвестного автомобиля выехал на встречную полосу и сбил девушку, шедшую по левой обочине. После происшествия водитель скрылся с места происшествия, а потерпевшая скончалась при доставлении в больницу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был установлен: им оказался 35-летний мужчина, управлявший автомобилем «Фольксваген Пассат» в состоянии опьянения, что подтвердилось показаниями алкотектора — 0,96 мг/л», — отметили в ведомстве.