Пекин, , 08:07 — REGNUM Компании, зарегистрированные в совете по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, в прошлом году демонстрировали устойчивый рост расходов на исследования и разработки, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

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Объем инвестиций в НИОКР компаний, включенных в список, широко известный как STAR market, в 2021 году достиг 85,24 млрд юаней (около $12,7 млрд), что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение расходов принесло плодотворные результаты: в прошлом году эти фирмы запатентовали более 7800 изобретений.

Среди всех секторов компании в секторах интегральных схем и биомедицины продемонстрировали более высокую интенсивность исследований и разработок, чем другие.

На данный момент 29 процентов фирм STAR market были официально признаны «маленькими гигантами», что относится к новой элите малых и средних предприятий Китая, которые занимаются производством, специализируются на нишевом рынке и могут похвастаться передовыми технологиями.

Данные также показали, что у компаний, включенных в список, операционная выручка выросла на 45,6% в годовом исчислении, а чистая прибыль выросла на 62,42% в первом квартале.