Нью-Йорк, США, , 08:06 — REGNUM В четверг, 12 мая, состоится заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запросили Франция и Мексика. Об этом 11 мая сообщил источник в СБ ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заседание на четверг по гуманитарной ситуации на Украине запросили Франция и Мексика. Его проведение подтвердили», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что другой источник в СБ ООН уточнил, что начало названного заседания намечено на 10:00 (17:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).