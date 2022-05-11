Из Ульяновской области отправили ещё 140 тонн гуманитарной помощи
Ульяновск, 11 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области собрали ещё 140 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Отправлено семь фур, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Колонна с гуманитарной помощь, состоящая из семи фур, отправилась с площади 30-летия Победы Ульяновска. На этот раз собрано 140 тонн гуманитарной помощи — продукты питания, санитарно-гигиенические товары, строительные материалы.
Он подчеркнул, что это делается «во имя того, чтобы у наших детей и внуков было будущее»:
Напомним, это третья партия гуманитарной помощи, собранная жителями Ульяновской области, партиями и бизнесменами. Ранее заявлялось, что в регионе организовано пять центров сбора продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей ДР и ЛНР.
Помимо этого, Ульяновская область дважды принимала составы с эвакуированными гражданами республик Донбасса — всего прибыли свыше 1200 беженцев.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Ульяновске встретили сводный отряд бойцов, которые выполняли задачи в рамках спецоперации на Украине.