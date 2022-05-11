Шанхай, Китай, , 08:03 — REGNUM По данным компании, к 30 апреля с конвейера шанхайской «гигафабрики» американского автопроизводителя Tesla сошло в общей сложности 10 000 автомобилей с тех пор, как 19 апреля после короткого перерыва производство возобновилось, сообщает агентство Синьхуа.

Эмблема Tesla DennisM2

За первые четыре месяца этого года завод Tesla в Шанхае поставил 183 686 автомобилей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и уже превышает общий показатель за 2020 год. Из-за последнего всплеска COVID-19 в городе Шанхайская «гигафабрика» приостановила производство более чем на 20 дней.

Компания сообщила, что ее завод в Шанхае уже начал производство автомобилей для экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

«Мы считаем, что эпидемическая ситуация — это лишь короткое испытание и вызов. Мы увидели способность всех секторов справиться с проблемами в процессе возобновления работы. Мы считаем, что производство скоро вернется в нормальное русло», — сказал вице-президент Tesla Тао Лин .

Шанхайская гигафабрика Tesla — первое полностью иностранное предприятие по производству автомобилей в Китае. Поставки с шанхайской «гигафабрики» в прошлом году составили 484 130 автомобилей, что на 235% больше, чем в 2020 году, и составляет 51,7% от мировых производственных мощностей Tesla в 2021 году.