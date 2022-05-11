Южно-Сахалинск, , 08:03 — REGNUM У погибшей в пожаре с сыном жительницы села Мгачи на Сахалине остались ещё двое несовершеннолетних детей. Семье оказывается вся необходимая помощь, рассказал Sakh. online мэр Александровск-Сахалинского городского округа Владлен Антонюк.

Пожар Dave Hogg

Читайте также: На Сахалине на пожаре погибли мать и ребёнок

10 летняя дочь погибшей живёт у бабушки, а 17-летний сын учится в Сахалинском политехническом лицее №1 и проживает в общежитии.

По предварительной версии, пожар в доме произошёл из-за халатного отношения к пожарной безопасности — шнур от телевизора был вставлен в розетку без вилки.

Власти обещают оказать семье всесторонню поддержку. Жители села инициировали сбор материальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в посёлке Мгачи при пожаре в жилом доме погибли 34-летняя женщина и её 2-летний сын.