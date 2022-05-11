Иркутская область, 11 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 мая известило о задержании поджигателей сухой растительности в Эхирит-Булагатском районе. Из-за действий пастуха сгорело 30 гектаров сухой травы.

30.mchs.gov.ru Травяные пожары

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи деревень Куяда и Черемушки. Прибывшими на место пожара сотрудниками МЧС и местными жителями пожар был ликвидирован.

В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, что к возникновению пала причастен местный житель, который со своим сыном осуществлял на поле выпас крупного рогатого скота. По его словам, пастух на костре подогревал продукты питания и из-за порыва ветра стремительно начался пал травы.

В отношении 45-летнего пастуха составлен административный протокол по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что на территории всего региона действует режим ЧС. Любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена. Всем, кто нарушает запрет, грозит ответственность, вплоть до уголовной. На данный момент возбуждено уже девять уголовных дел, ещё три — готовится к возбуждению.

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