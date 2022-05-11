Кишинёв, , 08:02 — REGNUM Юристы Партии социалистов Молдавии помогут оспорить в суде штрафы, выписанные 9 Мая жителям за ношение георгиевской ленты. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Все граждане, в отношении которых был составлен протокол о совершении данного административного правонарушения, могут обратиться в республиканский офис ПСРМ», — сообщили в пресс-службе оппозиционной политсилы.

В пресс-службе напомнили, что члены ПСРМ оспорили введение запрета на ношение георгиевской ленты в Конституционном суде.

Ранее начальник Главного инспектората полиции страны Виорел Чернэуцяну сообщил, что 9 Мая за нарушение нового запрета полицейские выписали 103 протокола.

Напомним, в Молдавии 20 апреля ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Нарушителям грозит штраф до 9000 леев (более 35 тыс. рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии выписали более ста штрафов за ношение георгиевской ленты 9 Мая