Горно-Алтайск, 11 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 45 пациентов. Всего коронавирус победили 32 511 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 230. За сутки выявлено два новых носителя — диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и Майминского района.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 660, в том числе 612 — от COVID-19, 48 – от иных причин», — добавили в оперштабе.