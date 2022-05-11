Вашингтон, 11 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Спидраннер (геймер, проходящий игры на скорость) Star0chris победил уже двух «боссов» ролевой экшн-игры Elden Ring с завязанными глазами. Об этом 11 мая сообщает портал Kotaku.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

«Это первая игра, в которой я пытался делать что-либо с завязанными глазами, поэтому поначалу пришлось много учиться, но после первого или двух боссов я освоился», — сказал Star0chris. Он рассказал, что поначалу изучает поведение противника, на что обычно уходит около 10 минут, после чего завязывает глаза и пытается ориентироваться исключительно по звукам. Впоследствии геймер изучает видеозапись боя.

«Я бы сказал, что самым тяжелым боем на данный момент была Реннала, Королева Полнолуния», — сказал он, отметив, что обычно бой с этим «боссом» не очень сложный, но с завязанными глазами трудно выследить каждую из трёх поющих девушек. Кроме Ренналы Star0chris уже победил Радана Бича Звёзд, в ближайшее время он попытается сразить Малению и Маликета.

Отметим, Star0chris занимает пятое место в категории спидранов «Any% No Wrong Warp» (геймер пытается пройти игру как можно быстрее, при этом он может использовать её ошибки и т.п., за исключением сбоев телепортации ) для ПК-версии Elden Ring. Ранее он смог пройти игру за час и восемь минут.