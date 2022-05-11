Железногорск, Красноярский край, 11 мая, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Жительница города Железногорска в Красноярском крае устроила пожар, грубо нарушив запрет на использование открытого огня. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в ГУ МВД России по региону.

Пожар

Днём в полицию поступило сообщение о том, что в одном из садоводческих кооперативов на участке горит сухая трава. Сотрудники МЧС потушили огонь, а полицейские выяснили, что в результате пожара пострадали три участка. На них сгорели хозяйственные постройки, также была повреждена деревянная опора линии электропередач.

Осмотрев место происшествия и опросив свидетелей, полицейские установили, что возгорание началось с участка, принадлежащего женщине 1952 года рождения. Впрочем, она свою вину отрицала.

Пенсионерка заявила, что прибиралась в домике, затем вышла на участок и увидела огонь. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на одном из садовых домиков. На видео попал момент, с которого начался пожар. Оказалось, что женщина нарушила запрет на разведение открытого огня. При повторном опросе она призналась, что решила сжечь старые квитанции во дворе. Огонь распространился из-за сильного ветра и сухой травы. Пенсионерка не смогла потушить пожар самостоятельно. Общая площадь возгорания составила 125 кв. м.

В отношении жительницы Железногорска собраны материалы проверки по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Ей грозит штраф.

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