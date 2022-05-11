Пермь, 11 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют усиление ветра. Объявлено штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных условиях предупреждает ГУ МЧС по региону.

Michael Whiffen Флюгер

По данным гидрометцентра, 11–12 мая на территории Прикамья будет властвовать восточный ветер. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

На юге Пермского края ожидаются умеренные дожди. Ночные температуры воздуха составят 6…11°С. Днем воздух прогреется до 17°С.