Новосибирск, 11 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 мая, возник 201 лесной пожар на общей площади 1675,37 га, в том числе на покрытой лесом площади 840,95 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Лесной пожар

За прошедшие сутки возникло десять лесных пожаров на площади 32,5 га.

Основные причины возникновения лесных пожаров: переход с земель иных категорий — 105 пожаров, по вине местного населения — 93 пожара, переход через границу — два пожара, линейные объекты — один пожар.