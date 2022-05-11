Уфа, 11 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Законопроект о жилищных сертификатах для инвалидов принят в первом чтении в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли в первом чтении изменения в закон «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан».

«Законопроектом предлагается внедрить новый механизм обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами по договорам социального найма путем предоставления им жилищных сертификатов», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что речь идет о семьях с детьми-инвалидами и инвалидах, которым необходимы жилые помещения (они встали на учет после 1 января 2005 года). Жилищные сертификаты предназначены для лиц с тяжелыми формами хронических заболеваний.

«Номинал одного сертификата составляет около 2,4 млн рублей. Исходя из объема средств, заложенных в бюджете республики на обеспечение жильем данной категории граждан, в этом году получить сертификаты и улучшить жилищные условия смогут 74 семьи. Этой категории граждан крайне важно иметь возможность выбора», — пояснил Толкачев, отметив, что, получив сертификат, граждане смогут приобрести жилье в удобном месте (около нужного медучреждения или учреждения социального обслуживания).

Сообщается, что помимо этого данный механизм позволит органам местного самоуправления более полно осваивать средства регионального бюджета, выделяемые им на обеспечение жильем людей с тяжелыми заболеваниями.