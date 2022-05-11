Донецк, , 07:55 — REGNUM Киевские боевики подвергли артиллерийскому Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 07:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке в Елизово улицу Рабочей смены переименуют в улицу Защитников Донбасса.