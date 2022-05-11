Чебоксары, , 07:55 — REGNUM В Чебоксарах взят под стражу подозреваемый в нападении на школьницу. Свидетелем преступления стал проезжавший мимо водитель, который попытался сам задержать злоумышленника и вызвал полицию. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела является 43-летний чебоксарец. По данным правоохранителей, преступление совершено вечером 5 мая 2022 года на улице Гражданской в Чебоксарах.

Следствие установило, что подозреваемый увидел выходившую из магазина 14-летнюю школьницу, схватил её за руку и завёл за остановку общественного транспорта, где повалил на землю и совершил в отношении неё сексуальные действия.

Противоправные действия пресёк проезжавший мимо 34-летний водитель, который попытался самостоятельно задержать злоумышленника и вызвал полицию. Подозреваемого задержали прибывшие правоохранители.

Злоумышленник арестован. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Расследование продолжается.

В ведомстве добавляют, что рассматривается вопрос о награждении автомобилиста наградой Следственного комитета России «за мужество и высокую гражданскую ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года Новочебоксарске вынесен приговор по делу о сексуальных преступлениях в отношении 14-летней школьницы. Педофил получил восемь лет и восемь месяцев строгого режима.

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