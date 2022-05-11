Иркутск, , 07:53 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает, что за прошедшую неделю и праздничные дни (с 4 по 10 мая) на территории региона произошло 40 ДТП, в которых пятеро человек погибли и 41 человек получил травмы различной степени тяжести.

ДТП в Иркутской области МВД

В одном случае водитель находился за рулем в состоянии опьянения. В четырёх ДТП водитель отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очерёдности проезда- 5, нарушение правил проезда пешеходного перехода-5, неправильный выбор дистанции-3.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Черемхово 37-летняя водитель автомобиля Nissan Terrano не справилась с управлением и съехала в кювет. Авто завалилось на бок. Незначительные травмы получил двухлетний пассажир. Сотрудники ГИБДД заметили у предполагаемой виновницы явные признаки опьянения. Прибор показал, что у нее почти в шесть раз превышена допустимая норма паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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