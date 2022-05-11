Веллингтон, , 07:48 — REGNUM Новые санкции ввели власти Новой Зеландии в отношении восьми российских организаций и граждан в связи с ситуацией на Украине. Об этом сказано в опубликованном 10 мая на сайте правительства страны заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанаии Махуты.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Очередные санкции направлены против восьми физических и юридических лиц, которые, как указано в заявлении Махуты, «причастны к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине».

По данным МИД Новой Зеландии, в санкционные списки попали 85-й главный центр специальной службы ГУ Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» ГУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и «Агентство интернет-исследований».

Кроме того, санкционные меры были введены против официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, начальника ГУ Генштаба ВС России адмирала Игоря Костюкова, главы медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, соучредителя крымского информационного агентства NewsFront Михаила Синелина и генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

Всего на сегодняшний день Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 650 российских граждан. В санкционные списки попал, в том числе президент России Владимир Путин и депутаты Госдумы России. Также санкции действуют против 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фермерам Новой Зеландии приходится переходить на навоз из-за снижения поставок удобрений из России на фоне ситуации на Украине.

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