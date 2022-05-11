Братск, Иркутская область, 11 мая 2022, 07:46 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 мая сообщает об очередном случае выхода медведя к людям.
Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей посёлка Сухой Братского района о следах пребывания медведя. Хищник зашел на территорию одного из частных домов, где задавил 20 кроликов и больше десяти домашних птиц.
«Полиция призывает жителей региона при обнаружении зверя или следов пребывания хищника незамедлительно сообщать по телефону экстренных служб», — сказано в официальном сообщении правоохранителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в регионе были зафиксированы два обращения граждан о выходе медведей к частным домам. Так, в Черемховском районе Приангарья медведь появился вблизи крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Поморцева, где сломал ограждение и напугал скот.
Утром опасный хищник появился в поселке Бадарминск Усть-Илимского района. Он сломал забор у дома пенсионерки и унес собаку.
В Братском районе 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медведя. Инцидент случился в 10 километрах от села Покосное. Животное вышло на проезжую часть и было сбито автомобилем Kia.
Читайте также: В Приангарье произошло ДТП с участием медведя
Читайте также: Рано вышедшие из спячки медведи атакуют жителей Приангарья