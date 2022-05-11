Братск, Иркутская область, 11 мая, 2022, 07:46 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 мая сообщает об очередном случае выхода медведя к людям.

Медведь

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей посёлка Сухой Братского района о следах пребывания медведя. Хищник зашел на территорию одного из частных домов, где задавил 20 кроликов и больше десяти домашних птиц.

«Полиция призывает жителей региона при обнаружении зверя или следов пребывания хищника незамедлительно сообщать по телефону экстренных служб», — сказано в официальном сообщении правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в регионе были зафиксированы два обращения граждан о выходе медведей к частным домам. Так, в Черемховском районе Приангарья медведь появился вблизи крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Поморцева, где сломал ограждение и напугал скот.

Утром опасный хищник появился в поселке Бадарминск Усть-Илимского района. Он сломал забор у дома пенсионерки и унес собаку.

В Братском районе 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медведя. Инцидент случился в 10 километрах от села Покосное. Животное вышло на проезжую часть и было сбито автомобилем Kia.

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