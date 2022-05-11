Пермь, , 07:42 — REGNUM В Перми состоятся публичные слушания по отчёту исполнения бюджета региона за 2021 год. Об этом сообщает пресс-центр Законодательного собрания Прикамья.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятий назначено на 19 мая. Слушания пройдут в зале заседаний Заксобрания. Трансляция обсуждения будет осуществляться на сайте краевого парламента.

Заявки на участие в слушаниях принимаются до 17 мая. Организаторы мероприятия подчеркнули, что публичные слушания будут проводить при условии соблюдения санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий.