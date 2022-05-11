Чебоксары, 11 мая, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Чувашии уровень коллективного иммунитета к COVID-19остаётся ниже среднероссийского показателя и падает еженедельно. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 6 мая), в Чувашии привились от ковида 699 140 жителей, из них за последнюю неделю (с 29 апреля по 6 мая) вакцинацию прошли 1367 человек. Двумя компонентами укололись (то есть завершили вакцинацию) 668 728 жителей.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду за неделю снизился на 2,1% и составил 37,5%. Это на 3,7% ниже, чем в среднем по России: общероссийский показатель оценивается на уровне 41,2%.

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Напомним, 29 апреля уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составлял 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля показатель оценивался на уровне 41,5%, 25 марта — 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 и 4 марта — соответственно 45% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 79 034 случая заражения коронавирусом, выздоровели 73 203 пациента, скончались 4623 ковид-пациента.