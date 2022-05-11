Кемерово, 11 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 мая, на лечении остаются 1191 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки было выявлено 84 новых носителя коронавируса. За это же время 75 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 162 738 случаев заражения коронавирусом, 159 215 человек выписаны с выздоровлением, 2333 пациента скончались.