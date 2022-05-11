Чита, 11 мая, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Забайкалец, заместитель командира штурмового авиаполка, подполковник Дмитрий Литвинов удостоен звания Героя России. Как сообщает пресс-служба правительства региона, награду ему вручил министр обороны России Сергей Шойгу.

Минобороны РФ Заместитель командира штурмового авиаполка, подполковник Дмитрий Литвинов

Дмитрий Литвинов во время выполнения боевой задачи вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. После того как российские летчики поразили вражеский опорный пункт, ведомый самолет подвергся обстрелу ракетой ПЗРК противника, в результате которого вышел из строя левый двигатель и произошла потеря управления.

«Подполковник Дмитрий Литвинов перестроился за подбитый самолет и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление. В этот момент по подбитому самолету была выпущена вторая ракета.

Понимая, что самолет не выдержит еще одного попадания, Дмитрий Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение, — прикрыть его своим самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от самолета. Своими действиями подполковник спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику», — сообщают в Минобороны России.

Напомним, специальная военная операция России на Украине продолжается уже более 10 недель. За это время от националистов удалось освободить значительную часть территорий ЛНР и ДНР. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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