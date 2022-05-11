Орск, Оренбургская область, , 07:32 — REGNUM В Оренбургской области жительница Орска подала апелляцию на приговор по делу о смерти рабочего в квартире. Женщина посчитала вердикт суровым. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

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Орчанку суд первой инстанции признал виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть рабочего. В сентябре 2021 года рабочие ремонтировали квартиру горожанки. Нанятые мужчины организовали застолье. К рабочим присоединилась хозяйка квартиры. Между женщиной и рабочим произошел конфликт. Во время ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла смертельные удары работнику.

Суд приговорил жительницу Орска к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока исправительной колонии общего режима. Посчитав наказание суровым, осужденная обжаловала вердикт. Судебное заседание по делу назначено на 11 мая.