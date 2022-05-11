Ульяновск, , 07:27 — REGNUM В Ульяновской области на фоне роста количества вакцинированных от ковида и снижения количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом падает уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По последним данным (на 6 мая), в Ульяновской области сделали прививку от ковида 714 076 жителей, в том числе за последнюю привились 1700 человек. Завершили вакцинацию (то есть укололись двумя компонентами) 679 185 жителей.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 43,9%, что на 2,7% меньше, чем было неделей ранее (на 29 апреля — 46,6%). Несмотря на снижение, показатель остаётся выше среднероссийского уровня: в целом в России коллективный иммунитет составляет 41,2%.

Напомним, что в Ульяновской области уровень коллективного иммунитета к ковиду снижается еженедельно: 22 апреля он составлял 48,6%, 15 апреля — 51,1%, 8 апреля оценивался на уровне 53,3%, 1 апреля достигал 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18 марта — 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

Отметим, что 5 мая ульяновские власти заявляли, что план по вакцинации в регионе выполнен на 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально 202 155 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 196 272 человека, умерли 4657 ковид-пациентов.

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