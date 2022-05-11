Цюрих, Швейцария, , 07:25 — REGNUM Президент FIFA Джанни Инфантино выступил с заявлением после того, как компания Electronic Arts (EA) объявила об отказе от бренда FIFA и решении переименовать свою популярную серию футбольных симуляторов в EA Sports FC. Об этом 11 мая сообщает портал Eurogamer.

Участник чемпионата России по FIFA 22 © Федерация компьютерного спорта России

«Единственной подлинной, настоящей игрой, носящей название FIFA, будет лучшая из доступных для геймеров и футбольных фанатов», — сказал Инфантино. FIFA объявила, что после завершения сотрудничества с EA начала вести переговоры с издателями и студиями, которые к 2024 году должны будут разработать новую игру.

Напомним, о том, что EA может переименовать игры серии FIFA из-за стоимости продления лицензии стало известно в октябре 2021 года. Тогда инсайдеры сообщили, что переговоры между международной федерацией футбола и издателем видеоигр по поводу заключения нового лицензионного соглашения зашли в тупик, поскольку руководство FIFA запросило сумму, которая не устроила EA.

Отметим, многие эксперты видеоигровой индустрии и видеоблогеры считают опрометчивым решение FIFA разорвать отношения с разработчиком самого популярного футбольного симулятора. По их мнению, сегодня в мире нет компаний, которые могли бы создать продукт того же уровня, что и у Electronic Arts.

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