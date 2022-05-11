Цюрих, Швейцария, 11 мая, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Президент FIFA Джанни Инфантино выступил с заявлением после того, как компания Electronic Arts (EA) объявила об отказе от бренда FIFA и решении переименовать свою популярную серию футбольных симуляторов в EA Sports FC. Об этом 11 мая сообщает портал Eurogamer.

Федерация компьютерного спорта России Участник чемпионата России по FIFA 22

«Единственно подлинной, настоящей игрой, носящей название FIFA, будет лучшая из доступных для геймеров и футбольных фанатов», — сказал Инфантино. FIFA объявила, что после завершения сотрудничества с EA начала вести переговоры с издателями и студиями, которые к 2024 году должны будут разработать новую игру.

Напомним о том, что EA может переименовать игры серии FIFA из-за стоимости продления лицензии. Это стало известно в октябре 2021 года. Тогда инсайдеры сообщили, что переговоры между международной федерацией футбола и издателем видеоигр по поводу заключения нового лицензионного соглашения зашли в тупик, поскольку руководство FIFA запросило сумму, которая не устроила EA.

Отметим, многие эксперты видеоигровой индустрии и видеоблогеры считают опрометчивым решение FIFA разорвать отношения с разработчиком самого популярного футбольного симулятора. По их мнению, сегодня в мире нет компаний, которые могли бы создать продукт того же уровня, что и у Electronic Arts.