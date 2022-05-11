Пермь, 11 мая, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Пермском крае проверке подвергли поставщиков продовольствия в школы. По результатам возбуждено 433 административных дела. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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В 2021-2022 учебном году проверили 434 оператора школьного питания и качество поставляемых продуктов в общеобразовательные организации края 116 поставщиков. В 80% случаев блюда исследовали лабораторно. Проверяющие предъявили претензии, в частности, относительно мытья посуды, уборки помещений пищеблока, обработки инвентаря, к нарушению ведения документации на пищеблоке, отсутствию в меню кисломолочных продуктов.

Против операторов питания в школах края возбудили 302 административных производства, против поставщиков — 131. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 млн 956,16 тыс. рублей.