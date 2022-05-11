Нью-Йорк, США, 11 мая 2022, 07:14 — REGNUM Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине назначено на 12 мая. Об этом 10 мая сообщает ТАСС.
По данным двух источников агентства во всемирной организации, заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине состоится 12 мая во второй половине дня.
В свою очередь, телеканал CNN уточнил, что заседание Совбеза состоится в открытом формате, в ответ на запрос Франции и Мексики. Планируется, что перед участниками заседания выступят представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Детского фонда ООН. Голосования по каким-либо вопросам не ожидается.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия не будет принимать участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвящённой ситуации на Украине, так как ее аргументы и разъяснения о целях спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ полностью игнорируются.
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