Нью-Йорк, США, , 07:14 — REGNUM Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине назначено на 12 мая. Об этом 10 мая сообщает ТАСС.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным двух источников агентства во всемирной организации, заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине состоится 12 мая во второй половине дня.

В свою очередь, телеканал CNN уточнил, что заседание Совбеза состоится в открытом формате, в ответ на запрос Франции и Мексики. Планируется, что перед участниками заседания выступят представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Детского фонда ООН. Голосования по каким-либо вопросам не ожидается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия не будет принимать участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвящённой ситуации на Украине, так как ее аргументы и разъяснения о целях спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ полностью игнорируются.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия не станет принимать участия в спецсессии СПЧ ООН по Украине — МИД РФ