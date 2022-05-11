Ульяновск, , 07:10 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативным сведениям ведомства, 10 мая в регионе официально подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, что на два случая меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Всего в регионе сделано 2 060 888 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, что 8 и 9 мая в Ульяновской области официально выявляли по 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 155 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 196 272 человека, скончались 4657 ковидных больных.