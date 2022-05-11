п. Шерловая Гора, , 07:09 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов 11 мая с рабочей командировкой посетил Борзинский район, где встретился с ветераном участником Маньчжурской операции 1945 года Михаилом Максимовичем Васильевым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Забайкалья встретился с ветераном участником Маньчжурской операции 1945 года Михаилом Максимовичем Васильевым Правительство Забайкалья

Глава региона поздравил 96 — летнего ветерана с Великим праздником Победы, поинтересовался нужна ли помощь в обеспечении лекарствами, познакомился с местными предпринимателями, которые бескорыстно помогают делать ремонт дома фронтовику.

Михаил Максимович рассказал свою историю жизни.

»Служил в Приморье, в Советской гавани, в военно-морском флоте рядовым. После войны работал на Шерловогорском горно-обогатительном комбинате слесарем. Очень мне интересно, как дальше будет развиваться родной посёлок, и как здесь будут жить люди», — поинтересовался у главы региона ветеран.

Александр Осипов поделился планами развития юго-восточной территории Zабайкалья и вручил фронтовику подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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