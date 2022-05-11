Мадрид, , 07:02 — REGNUM Власти Испании отправили в отставку главу Национального разведывательного центра Испании Пас Эстебан после шпионского скандала, в рамках которого за десятками политиков шла слежка с помощью шпионской программы для телефонов Pegasus. Об этом сообщают источники агентства Reuters, а также изданий El País и El Español.

Флаг Испании Efraimstochter

Отмечается, что в ходе своего выступления в Конгрессе депутатов Испании Эстебан признала факты слежки за 18 лидерами движения за отделение Каталонии, однако подчеркнула, что это делалось в соответствии с законом и с разрешения судебных властей. При этом она не стала комментировать другие случаи шпионажа.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, на должность главы испанской разведки назначена государственный секретарь по обороне Эсперанса Кастельейро.