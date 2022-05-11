Челябинск, 11 мая, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинский области 21 июня 2022 года рассмотрит крупный финансовый иск к предприятию из Краматорска — «Новокраматорскому машиностроительному заводу» (ЧАО «НКМЗ»), владельцем которого называли украинского олигарха Георгия Скударя. Российская компания пытается расторгнуть контракт девятилетней давности и взыскать более 958 млн рублей аванса, передаёт ИА REGNUM.

Regalacademy.org Суд

Иск поступил в суд ещё в январе 2022 года. Сумма заявленного требования составила 958 399 552,96 рубля. Речь идёт «о расторжении контракта, взыскании аванса, уплаченного по контракту».

Истцом в деле выступает ПАО «Ашинский металлургический завод». Контракт был подписан 15 марта 2013 года, и тогда же по нему уплачен аванс.

Судья отметил, что, «поскольку ответчик является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Украины, и у суда отсутствуют доказательства наличия у ответчика на территории Российской Федерации филиала, представительства либо уполномоченного представителя», то для извещения ответчика будет задействован особый порядок. В адрес Верховного суда Украины направлено судебное поручение о вручении определения о назначении заседания ответчику по настоящему делу.