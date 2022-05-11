Ульяновск, , 07:00 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» является не только «данью уважения» героям войны, но это и «кровная связь поколений». Об этом написал в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Бессмертный полк» в Ульяновске https://ulgov.ru

В шествии «Бессмертного полка» глава региона нёс портреты дедов. Алексей Русских отмечает, что его дед Владимир Степанович Конкин (по материнской линии) был металлургом, во время Великой Отечественной войны «ковал победу в тылу — трудился в горячем цеху Ижевского металлургического завода, где лил сталь для танков». Другой дед, Василий Андреевич Русских, был танкистом, участвовал в ожесточённых сражениях с японскими милитаристами.

Губернатор напомнил, что в каждой семье есть герои, которые «навсегда рядом, навсегда в памяти и сердце».

«Мы бережно храним старые фотокарточки и вещи, рассказываем детям о подвигах дедушек и бабушек. […] «Бессмертный полк» — дань глубочайшего уважения всем героям Великой Отечественной войны. Кровная связь поколений. У нашей памяти нет срока давности — её не стереть, а нас не сломить», — сказал Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, «Бессмертный полк» в Ульяновске собрал 75 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем первоначально предполагали её организаторы. Участники шествия с песнями военных лет прошли от площади Соборной до площади 30-летия Победы, на которой состоялся праздничный концерт.

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