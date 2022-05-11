Хельсинки, , 06:59 — REGNUM Платежи и счета, имеющие отношение к российской компании Faberlic были заморожены, а имущество главного редактора «Московского комсомольца» («МК») Павла Гусева арестовано в рамках санкционных мер Евросоюза в Финляндии. Об этом 11 мая сообщило издание Helsingin Sanomat.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

По данным, полученным от управления по взысканию долгов (Ulosottolaitos), финансовые операции Faberlic были заморожены в связи с введением санкций в отношении руководителя компании и лидера «Новых людей», депутата Госдумы Алексея Нечаева.

Службой судебных приставов был наложен запрет на все платежи в пользу Faberlic и арестованы активы на банковском счёте компании в Финляндии.

Кроме того, с формулировкой «за распространение пропаганды» был наложен запрет на активы Павла Гусева. В частности, были арестованы два объекта недвижимости, принадлежащих главному редактору «МК».

В обосновании финского ведомства сказано, что «газета поддерживает нарратив Кремля и действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии готовятся к прекращению поставок в Финляндию в мае российского природного газа.

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