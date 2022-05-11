Москва, 11 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. С начала 2022 года представители малого бизнеса столицы получили 39 тыс. бесплатных консультаций от специалистов ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом 11 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Наиболее востребованной темой, по её словам, стала общая информация о доступных мерах городской поддержки. В число других популярных вопросов вошли льготное кредитование, содействие арендаторам, а также запуск стартапа.

«За первые четыре месяца было проведено около 39 тыс. консультаций. Больше 10,5 тыс. из них касались существующих мер поддержки московского бизнеса. Специалисты МБМ не просто рассказывают о доступных на сегодняшний день субсидиях и грантах, но и подбирают для обратившихся предпринимателей конкретные виды помощи», — сказала Сергунина.