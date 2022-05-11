Чита, 11 мая, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 11 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 404 (+17 за минувшие сутки). Вместе с тем 165 421 пациент (+21 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число жертв составляет 2672 человека (0 за последние сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 24 человека находится в тяжелом состоянии (+1 за сутки), двое (0 за сутки) подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 339 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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