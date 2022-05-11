Иркутск, , 06:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 11 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8641 человека, причём ни двое пациентов умерли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 603 (+37 за сутки). Госпитализированы 399 (+1 за сутки). В то же время выздоровели 287 908 пациентов (+98 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 681 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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