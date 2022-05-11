Буэнос-Айрес, 11 мая, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2023 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью испанской корпорации RTVE.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

«Да, абсолютно», — ответил Фернандес, отвечая на вопрос о том, способен ли он не только завершить свою работу в рамках текущего срока, но и баллотироваться на новый.

По словам аргентинского президента, у него есть «все необходимые силы, чтобы поставить Аргентину на ноги», и он пообещал сделать это.