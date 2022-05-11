Новосибирск, 11 мая, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 11 мая, официально завершён отопительный сезон. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

«Системы централизованного теплоснабжения с 00:00 (время местное) начали равномерное отключение жилых домов, зданий и социальных учреждений от ТЭЦ и городских котельных, — рассказали в СГК. — Прогноз погоды более чем благоприятный. По данным гидрометцентра на этой неделе температура воздуха поднимется до отметки +24°С».

Одновременно службы СГК готовятся к первому этапу проведения гидравлических испытаний.