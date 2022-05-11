Богота, 11 мая, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Власти Колумбии подписали договор с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) касательно участия этого латиноамериканского государства в американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает пресс-служба вице-президента Колумбии Марты Лусии Рамирес.

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«Соглашение с NASA — это ставка на наших женщин, поскольку программа Artemis направлена на отправку первой женщины на Луну, возможно в рамках миссии 2024 года, а затем в ходе миссии на Марс, и мы хотим видеть в этой группе колумбийских женщин», — цитирует Рамирес пресс-служба.

Помимо этого, по словам вице-президента Колумбии, подписание такого соглашения даст большой толчок развитию колумбийской аэрокосмической отрасли и выведет государство на мировую арену.