Нижний Тагил, Свердловская область, 11 мая, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области толпа подростков избила нескольких своих сверстников. Об этом пишут СМИ.

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По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил», инцидент произошёл 7 мая. Пострадали четверо школьников. Их поставили на колени и избили, а расправу снимали на телефоны.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что сообщений в полицию не поступало. Проводится проверка, пишет E1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине Екатеринбурга избили девушку.