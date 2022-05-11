Вашингтон, , 06:40 — REGNUM События на Украине и санкционные меры против России обсудили президент США Джозеф Байден и премьер-министр Италии Марио Драги на встрече в Белом доме. Об этом сказано в распространённом 10 мая заявлении пресс-служба администрации Белого дома.

Джо Байден и Марио Драги (сс) Office of the President of the United States

Уточняется, что американский и итальянский лидеры обсудили последние события на Украине, связанные с «неспровоцированной и необоснованной агрессией России». Байден и Драги отметили приверженность достижению мира за счёт помощи Киеву и создания экономических трудностей для Москвы.

Кроме того, президент США и премьер-министр Италии обсудили меры, направленные на укрепление продовольственной безопасности и преобразование глобальных рынков энергоресурсов в условиях экономических трудностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Италии Драги отправился с визитом в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Байденом и с рядом высокопоставленных чиновников кризисную ситуацию вокруг Украины.

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